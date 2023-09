Esce di strada con la moto e si schianta contro il guard rail: muore centauro

BELLUNO - Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 settembre in provincia di Belluno. Un 65enne centauro residente nel veneziano ha perso la vita in un sinistro avvenuto poco dopo le 17.30 lungo la statale Alemagna all'altezza del Lago di Santa Croce.

Per cause in corso di accertamento il motociclista è uscito di strada in maniera autonoma ed è andato a sbattere contro il guardrail a lato della montagna. I soccorsi da parte dei passanti sono stati immediati e sul posto, oltre all'ambulanza, è arrivato anche l'elicottero del 118.

Per l'uomo purtroppo non c'è stato nullada fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che segnalarne il decesso. La Statale è rimasta chiusa per circa due ore in entrambi i sensi di marcia per poter eseguire i rilievi di legge da parte delle forze dell'ordine.