Aggredisce e ferisce l'ex compagna, poi compie il gesto estremo

VENEZIA - Un uomo si è ucciso dopo aver ferito l'ex compagna durante un'aggressione in casa, in provincia di Venezia. Il fatto risale all'8 maggio, quando i carabinieri hanno scoperto il cadavere dell'uomo, impiccatosi nella sua abitazione. I militari stanno indagando per ricostruire l'esatta tempistica e la dinamica dei fatti. La donna, dopo essere stata pesantemente picchiata, si era presentata all'ospedale di Mestre per farsi medicare, rifiutando il ricovero. Qui, visto anche il tipo di lesioni, i medici avevano avvisato le forze dell'ordine.

Per avere supporto psicologico sono attivi diversi numeri di telefono, come Progetto Inoltre della Regione Veneto (800.334.343), De Leo Fund (800.168.678), Telefono Amico (02 2327 2327).