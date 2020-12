Weekend di lavori lungo l'autostrada A4

VENEZIA - Maltempo sul Nord Est, problemi alla viabilità lungo la rete di Autovie Venete.



Dopo un attento e approfondito monitoraggio nel primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro) la Concessionaria ha deciso di intervenire nel Nodo di Portogruaro per ripristinare il lieve gradino venutosi a creare – a causa proprio delle forti precipitazioni – sul rilevato (cumulo di terra, limitato dalla scarpata, sulla cui sommità corre il piano stradale) a ridosso delle spalle dello svincolo.



L’intervento – necessario anche in previsione di eventuali fenomeni meteorologici avversi – comporterà sul nodo di Portogruaro, a partire dalle ore 21,00 di sabato 12 dicembre fino alle ore 06,00 di domenica 13 dicembre, queste modifiche alla circolazione:



Chi proviene da Venezia non potrà immettersi sulla A28 (Portogruaro – Conegliano) e potrà uscire al casello di San Stino di Livenza e rientrare allo svincolo di Portogruaro



Chi proviene da Conegliano e percorre la A28 per immettersi sulla A4 in direzione Trieste dovrà utilizzare gli itinerari alternativi indicati dalle frecce gialle lungo la viabilità ordinaria e rientrare al casello di Latisana



Nessun problema per chi percorre la A28 ed è diretto a Venezia e per chi proviene da Trieste (A4) e vuole immettersi sulla A28.