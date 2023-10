Terza corsia A4, nell'ultimo anno ridotti gli incidenti

VENEZIA - Nel corso dell'ultimo anno si è registrata una "significativa riduzione" degli incidenti lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste interessata dai lavori della terza corsia, favorita non solo dalla riduzione dei cantieri ma soprattutto da una "strategia concordata" tra forze di polizia e concessionario per assicurare le migliori condizioni di percorrenza e sensibilizzazione degli automobilisti. E' uno degli esiti della riunione, convocata oggi dal Prefetto di Venezia Michele Di Bari, per fare il punto della situazione sull'andamento dei lavori di ampliamento del tratto autostradale.

All'incontro - informa la Prefettura - hanno preso parte i rappresentanti del Commissario per l'emergenza A4, di Autostrade Alto Adriatico, forze di polizia e sindaci e amministratori del Veneto Orientale, i cui territorio sono interessati dai lavori.

Oltre a ripercorrere il processo amministrativo che ha portato al subentro di Autostrade Alto Adriatico ad Autovie venete, è stato illustrato il piano economico-finanziario e il cronoprogramma dei lavori, con la realizzazione di 10 cavalcavia per un quadro economico di 83 milioni di euro, i cui lavori dovrebbero iniziare in inverno, e la creazione di due aree di sosta per i mezzi pesanti a Fratta Nord e Sud, per 20 milioni, con inizio lavori in primavera. A settembre - è stato riferito - sono stati avviati i lavori di allargamento del casello di San Donà di Piave e quello di Portogruaro. per il tratto fra San Donà e Portogruaro sono in corso le attività per l'avvio della procedura di gara per il progetto esecutivo e la realizzazione.