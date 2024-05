Tra Ascensione e Adunata, bollino giallo in Autostrada

UDINE - Tra Ascensione, Adunata degli Alpini in programma a Vicenza e il Biker Fest di Lignano sarà un fine settimana di traffico sostenuto sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Saranno tre le giornate da bollino giallo, secondo le previsioni della concessionaria, a partire da domani, quando sulla A23 in direzione Palmanova (per l'arrivo di turisti austriaci) e sulla A4, in direzione Venezia, i flussi di transiti cominceranno ad aumentare; così anche in direzione Trieste - sempre sulla A4 - nel pomeriggio.

La stessa direttrice (da Venezia a Trieste) sarà interessata da traffico sostenuto anche nell'intera giornata di venerdì 10, mentre saranno possibili code o rallentamenti sul tratto Terraglio - bivio A57/A27 nel pomeriggio.

Altra giornata da segnare sul calendario per arrivi e partenze sarà quella di domenica 12, quando la coincidenza dell'Ascensione e della manifestazione motociclistica a Lignano comporterà possibili code e rallentamenti in prossimità dello svincolo di Latisana, sia in entrata sia in uscita dall'autostrada, e sia per chi proviene da Venezia sia per chi proviene da Udine/Trieste lungo l'autostrada A4.

In particolare i flussi saranno sostenuti tutto il giorno lungo la direttrice che da Trieste porta a Venezia.