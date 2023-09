A Venezia tutti in fila per visitare il sottomarino che ricorda la vicenda del comandante Salvatore Todaro

VENEZIA – Vedere un sottomarino ormeggiato in Riva dei Sette Martiri a Venezia deve aver fatto strabuzzare gli occhi a più di un visitatore della città lagunare. La presenza del sommergibile “Romeo Romei” della Marina Militare ha però una ragione, ed è legata alla Mostra del Cinema. Si è infatti trattato di un omaggio alla presentazione in anteprima mondiale del film “Comandante” diretto da Edoardo De Angelis, e interpretato, come protagonista, da Pierfrancesco Favino che ha vestito i panni di Salvatore Todaro.



Il sottomarino Romeo Romei è un sottomarino, di classe Todaro, destinato alla Marina Militare italiana, varato il 4 luglio 2015 presso gli stabilimenti Fincantieri del Muggiano (La Spezia). Si tratta della quarta unità della classe U-212 ed è la seconda unità della seconda serie. Il sommergibile, quindi, rievoca la vicenda del comandante Todaro che il bravo Favino ha interpretato, anche grazia alla collaborazione della Marina Militari. Salvatore Todaro era il comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina che, salvò dei marinai belgi, durante la Seconda guerra mondiale, dopo averne affondato la nave.



Un fatto del tutto inusuale ma che è emblematico di quanto sia “sacra” per chi naviga, “la legge di soccorso in mare”, che non conosce nazionalità e mette al primo posto l’umanità. Così il comandante Todaro salvò ventisei naufraghi e per farlo fu costretto a navigare per tre giorni in emersione, correndo un grave rischio, perché visibile al nemico. Un atto di coraggio e onore che gli valse la medaglia d’argento sul campo come eroe di guerra. Da questa vicenda emblematica il filma scritto da Sandro Veronesi con il regista Edoardo De Angelis che, pur narrando fatti lontani nella storia è di grandissima attualità.



Foto scattate da Carlo Dorella di Castelfranco Veneto, che OT ringrazia per la gentile concessione