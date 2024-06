Latitante catturato in campeggio, era stato condannato per droga

VENEZIA - Un latitante tedesco, condannato per traffico internazionale di droga, è stato rintracciato e catturato dai carabinieri in un camping a Cavallino Treporti. I carabinieri di San Donà sono intervenuti nella struttura ricettiva dopo che al 112 era giunta una segnalazione della possibile presenza in un camping del litorale jesolano, di un turista tedesco che era ricercato dalla polizia.

I militari hanno coì accertato che sull'uomo, di 38 anni, pendeva dal novembre 2023 un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte Distrettuale di Ovrijessel (Olanda) per traffico internazionale di sostanze stupefacenti per fatti avvenuti nel 2017 quando aveva pilotato un aereo privato che trasportava 60 kg di eroina tra l'Olanda, la Germania ed il Regno Unito. Il latitante, che dovrà espiare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione, è stato portato in carcere a Venezia, in attesa dell'eventuale estradizione in Olanda.