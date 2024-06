Borseggiatrice fermata e arrestata a Venezia

VENEZIA - Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio nel centro storico lagunare, hanno fermato 2 giovani donne che sembravano in procinto di borseggiare ignari turisti.



Le due sono state sottoposte a controlli di “routine” a cura dei militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia ed accompagnate per accertamenti presso gli uffici del Reparto, all’esito dei quali, una di esse, nata in Italia ma di origini bosniache, è stata tratta in arresto poiché destinataria di un ordine di carcerazione, emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, per reati di furti aggravati commessi quando era ancora minorenne.



Per tale motivo, in ossequio alle prescrizioni dell’ordine di carcerazione, la donna, ventiduenne, poiché di età inferiore a 25 anni, in relazione ai reati commessi in età minorile, è stata associata presso l’Istituto Penitenziario Minorile Femminile di Pontremoli (MS).