Tredicenni devastano storica falegnameria: danni per 100mila euro

VENEZIA - Clamoroso atto vandalico in centro città: i responsabili sono minorenni. Gli uffici e parte dei laboratori della più grande falegnameria del centro storico di Venezia sono stati devastati in modo sistematico. Nulla è sfuggito ai vandali, che hanno usato un piccone per distruggere tutto, scaricando gli estintori e lasciando i rubinetti dell'acqua aperti. Tornati per completare l'opera e incendiare i locali, sono stati bloccati dal titolare e consegnati ai carabinieri. Con sorpresa, si è scoperto che i responsabili erano tre ragazzi di circa 13 anni.

Per legge, i giovani non sono imputabili e quindi non risponderanno dei numerosi reati commessi tra sabato e domenica. Tuttavia, le loro famiglie potrebbero essere chiamate a risarcire i danni, stimati intorno ai 100mila euro.

La falegnameria si trova all’estremità orientale di Venezia, nell’isola di Sant’Elena, vicino ai padiglioni della Biennale e allo stadio Penzo. Fondata nel 1966, ha resistito alle sfide della permanenza in città, producendo arredi di alta gamma, tra cui la sala del Consiglio regionale del Veneto a palazzo Ferro-Fini.

Il raid vandalico si è svolto in due fasi. Nel pomeriggio di sabato, i vandali hanno sfondato i vetri dell'ufficio con dei sassi, entrando nei locali e devastando tutto: computer, vetrate interne, soprammobili, sedie e arredi, allagando anche alcune parti dei locali.

Durante il secondo raid, i vandali hanno innescato sei focolai, bruciando documenti, un cuscino, una giacca, sedie e altri oggetti. Solo per fortuna non è divampato un incendio.