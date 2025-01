Olimpiadi giovanili invernali 2028: assegnazione all’Italia

BELLUNO - Le Olimpiadi invernali giovanili del 2028 si svolgeranno in Italia. Lo ha annunciato ufficialmente il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nella 143ª sessione della sua assemblea, in corso a Losanna, assegnando l’evento al progetto "Dolomiti-Valtellina". Candidata unica, l’Italia ha ottenuto il via libera dopo che l’esecutivo del CIO, già a dicembre, aveva espresso una raccomandazione favorevole. Il dossier presentato si basa sulle infrastrutture realizzate per Milano-Cortina 2026 e coinvolge tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha parlato di "un altro importante riconoscimento per il nostro territorio, premiando la capacità organizzativa e il lavoro di squadra". Dopo le Olimpiadi invernali del 2026, l’Italia si prepara dunque a ospitare un altro grande evento sportivo sulla neve.