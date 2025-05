Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile

MADRID - Carlo Ancelotti sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale brasiliana. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla Confederazione calcistica brasiliana (Cbf), che ha comunicato che il tecnico italiano assumerà l'incarico a partire dal 26 maggio, al termine della stagione con il Real Madrid.



Il debutto alla guida della Seleção è previsto per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Ecuador e Paraguay, in programma nel mese di giugno.



Nel comunicato, la Cbf ha definito Ancelotti una vera leggenda del calcio, sottolineando il valore dell’accordo raggiunto: l’unione tra la nazionale più titolata al mondo e l’allenatore più vincente delle competizioni europee.



Un ringraziamento ufficiale è stato rivolto al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, per aver facilitato il rilascio anticipato del tecnico, permettendo un passaggio di consegne improntato alla collaborazione e rispetto reciproco. La Cbf ha inoltre espresso riconoscenza a Diego Fernandes, incaricato di condurre le trattative con il club spagnolo.



Carlo Ancelotti si prepara così ad aprire una nuova, ambiziosa fase della sua carriera alla guida del Brasile, cinque volte campione del mondo.