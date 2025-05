Parapendista disperso da domenica, ricerche senza sosta

MAROSTICA (VICENZA) – Proseguono ininterrottamente anche oggi, lunedì 12 maggio, le ricerche del parapendista scomparso nella giornata di ieri tra i boschi della Val Floriana, nel territorio comunale di Marostica. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica, dopo che alcuni testimoni hanno visto l’uomo precipitare tra gli alberi e sparire nella fitta vegetazione. Immediatamente è stata attivata una vasta operazione di soccorso, che vede impegnate squadre dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa, tecnici specializzati in topografia applicata al soccorso (TAS), unità cinofile e droni ad alta tecnologia per la mappatura aerea della zona. L’elicottero Drago 149 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia ha sorvolato l’area per ore, senza però individuare elementi utili. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa e il Soccorso Alpino, impegnati nel coordinamento delle operazioni.



Le ricerche si concentrano su un’area particolarmente estesa e impervia, caratterizzata da boschi fitti e forti dislivelli, fattori che complicano ulteriormente il lavoro delle squadre di soccorso. A oltre ventiquattro ore dalla scomparsa, non è stato ancora rilevato alcun segnale riconducibile al parapendista: né l’attrezzatura né indizi che possano restringere il campo delle ricerche.



La speranza rimane che l’uomo sia riuscito a trovare un riparo in attesa dei soccorsi, nonostante il terreno difficile. Intanto cresce l’apprensione tra i residenti di Marostica e delle zone limitrofe. Le autorità invitano chiunque abbia transitato nell’area tra sabato e domenica e abbia notato qualcosa di rilevante a contattare i Carabinieri, così da fornire eventuali informazioni utili alle operazioni in corso. Le prossime ore saranno decisive: le condizioni meteorologiche, la resistenza fisica del disperso e il coordinamento tra le squadre di soccorso potrebbero risultare determinanti per l’esito delle ricerche.