Manutenzione in autostrada: ecco i prossimi cantieri

VENEZIA - Continuano i lavori di manutenzione sulla rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico in preparazione della prossima stagione estiva quando i flussi di traffico aumenteranno per l’arrivo dei turisti. Per consentire le attività di ripristino della segnaletica orizzontale all’altezza del Nodo di Palmanova, a partire dalle ore 22,00 di domani, martedì 13 maggio, alle ore 05,00 di mercoledì 14, verrà chiusa alla circolazione la rampa di collegamento tra la carreggiata ovest della A4 e la carreggiata Nord della A23 lungo la direttrice di marcia Trieste-Udine/Tarvisio.



Pertanto, in questa fascia oraria, chi proviene da Trieste ed è diretto verso Udine/Tarvisio potrà uscire allo svincolo di Palmanova e percorrendo la viabilità ordinaria, segnalata dalle frecce gialle, riprendere la A23 alla stazione di Udine Sud, oppure uscire a San Giorgio di Nogaro e rientrando allo stesso casello, reimmettersi in A4 in direzione Trieste per poi deviare sulla A23. Non ci saranno modifiche alla circolazione per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Udine ma, poiché il cantiere interesserà la A23 per circa un chilometro, dovrà fare molta attenzione perché la carreggiata verrà ridotta a una corsia.



Per le operazioni di pavimentazione, nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 verranno completati i lavori (sospesi a causa delle precipitazioni della scorsa settimana) sulle rampe di entrata e di uscita Portogruaro sulla A28 in direzione Conegliano. Dalle ore 21,00 di mercoledì 14 alle ore 05,00 di giovedì 15 chi proviene dal centro di Portogruaro ed è diretto verso la A28 (direzione Conegliano) verrà indirizzato attraverso apposita segnaletica verso lo svincolo di Sesto al Reghena; chi proviene dalla A4 ed è diretto al centro di Portogruaro dovrà uscire sulla A28 allo svincolo di Sesto al Reghena e rientrare allo stesso svincolo per tornare verso Portogruaro.