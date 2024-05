Maltempo, resta la criticità idrogeologica

VENEZIA - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido fino alle ore 14 di lunedì 27 maggio. Le previsioni meteo per domenica 26 sono di tempo stabile eccetto qualche locale modesto fenomeno sui monti.

Mentre lunedì, a partire dalle ore centrali è previsto tempo variabile e instabile con rovesci e temporali, con probabilità molto bassa che siano fenomeni intensi. In pianura precipitazioni per lo più assenti fino alla sera. I livelli di allerta idraulica e idrogeologica sono scesi in tutti i bacini colpiti dalle perturbazioni degli ultimi giorni. Tuttavia è ancora Allerta Idraulica Gialla (stato di attenzione) per i Comuni rivieraschi del Fratta - Gorzone, dove i livelli sono ancora sopra la terza soglia a Valli Mocenighe e alla prima soglia a Stanghella, per il lento deflusso delle acque. È altresì dichiarata l'Allerta Idraulica Gialla limitatamente al Po di Goro e al Po di Venezia per il permanere dei livelli oltre la prima soglia alle sezioni di Ariano e Cavanella.