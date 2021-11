Lavori in programma, occhio alla viabilità

BELLUNO - Occhio agli interventi di Veneto Strade nel bellunese. Sulla Regionale 48 delle Dolomiti in località Cianzopè in Comune di Cortina d’Ampezzo sarà posato un cavidotto interrato sulla sede stradale.



Previsto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle 7.30 alle 18 dal giorno 8 novembre al giorno 12 novembre.

Sulla strada provinciale 346 del passo di San Pellegrino alla Galleria delle Anime sul lato di Vallada e sul lato di Cencenighe, in Comune di Cencenighe Agordino, dalle ore 21 del 18 novembre alle 6 del 19 novembre sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri esteso all’interno della galleria per consentire lavori di manutenzione dell’ antenna impianto del gestore Wind3.



Lavori di manutenzione dell’antenna di Wind3 anche alla galleria San Giovanni in Comune di Val di Zoldo, all’imbocco sul lato di Longarone e all’imbocco sul lato Val di Zoldo: dalle 21 dell’11 novembre alle 6 del 12 novembre sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri per permettere l’esecuzione delle opere.

Lo stesso tipo di intervento interesserà anche la galleria Pirago in Comune di Longarone sulla strada provinciale 251 della Val di Zoldo e Val Cellina. Dalle 21:00 dell’ 11 novembre alle 06:00 del 12 novembre senso unico alternato regolato da movieri.