Aggressioni sul treno e furto in abitazione: arrestata coppia violenta

PORDENONE - Una coppia residente a Porcia (Pordenone) è stata arrestata dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Sacile in seguito a due episodi distinti di violenza e furto.

L'uomo, 37enne, e la sua compagna, 27enne, sono stati presi in custodia dopo che la Capotreno di un treno Venezia-Udine ha segnalato al 112 la loro presenza a bordo, comportandosi in maniera violenta. Gli aggressori hanno attaccato fisicamente la Capotreno e alcuni passeggeri, tentando anche di rubare le loro borse. Fortunatamente, l'intervento di altri passeggeri ha fermato l'aggressione. I Carabinieri hanno successivamente identificato la coppia, già nota alle autorità per precedenti reati legati agli stupefacenti.

In un secondo momento, la coppia è stata rintracciata dai Carabinieri dopo aver rubato utensili da un'abitazione a Pordenone. Inoltre, l'uomo era stato trovato nel Comune di Pordenone in violazione di un foglio di via emesso dal Questore nel luglio 2023.

I due sono stati arrestati e posti in detenzione, con l'uomo rinchiuso nel carcere di Pordenone e la donna nel carcere di Trieste. Sono stati denunciati per vari reati, tra cui violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, lesioni personali, tentata rapina, furto in abitazione, ricettazione e violazione di foglio di via.

Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, è stato possibile fermare questa coppia violenta e prevenire ulteriori episodi criminali.