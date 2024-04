Tragico schianto tra auto e scooter, la vittima aveva 36 anni

VERONA - Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi nella zona industriale di Verona. La vittima era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'automobile, perdendo la vita a causa dei gravi traumi riportati. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del Suem 118, sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

È il quarto incidente mortale in meno di due settimane nel veronese che vede scooteristi come vittime.

Aggiornamento

Verrà indagata per omicidio stradale la 32enne che oggi a Verona alla guida della sua auto ha colpito uno scooterista di 36 anni, Elia Zecchinato, rimasto ucciso. I rilievi del nucleo infortunistica della Polizia locale hanno accertato che la donna è uscita contromano da una via, scontrandosi con lo scooter guidato dal 36enne, che è morto sul colpo. L'automobilista è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento, non in gravi condizioni.