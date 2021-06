Jesolo, torna in azione la banda dei cruscotti

JESOLO - Boom di furti ai cruscotti delle auto di grossa cilindrata a Jesolo.

L'allarme riguarda soprattutto BMW e Mercedes, vetture letteralmente depredate dalle componenti tecnologiche dei cruscotti.



A volte i ladri rubano non solo componenti elettroniche a anche i volanti. Ogni volta il colpo può creare danni tra i 10 e i 15.000 per vettura.



L'ultimo episodio risale all'altra notte in Piazza Aurora ma non sarebbe l'unico visto che si starebbero moltiplicando proprio in questo periodo estivo.