Al via il lavori per la ciclovia Venezia-Trieste

VENEZIA - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha preso parte oggi a Jesolo (Venezia) alla cerimonia di avvio dei lavori del primo e secondo lotto della Ciclovia Trieste-Venezia. Erano presenti la vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti, e quello al Turismo, Federico Caner.

"Da Venezia a Trieste in bici, attraversando due regioni e 32 comuni - ha ricordato Zaia - 10 dei quali all'interno del territorio veneto, per un'estensione di 116 chilometri su 278 complessivi. Una delle 10 ciclovie di interesse nazionale, cinque delle quali passano per la nostra regione, con 415 chilometri di tracciati cui si aggiungono i passi barca, per un ulteriore impulso al cicloturismo che a livello nazionale vede un indotto di 5,5 miliardi di euro. Una risposta ai 72 milioni di presenze che anche nel 2023 hanno confermato il Veneto prima regione turistica d'Italia, con 18 miliardi di fatturato.

L'ennesima opera che andiamo a mettere a terra quale incentivo al turismo lento e alla mobilità sostenibile che consentirà a cittadini e cicloturisti di transitare in sicurezza, su un percorso dedicato, tra luoghi dall'elevato valore culturale, paesaggistico e naturale e con un mezzo di trasporto capace di rispettare e valorizzare ambiente, cultura ed economia locale". Il tracciato prenderà il via dal fiume Tagliamento, al confine con il Friuli Venezia Giulia, per arrivare fino a Venezia percorrendo il Veneto Orientale, attraverso alcuni dei principali insediamenti urbani e produttivi e gli scorci del paesaggio litoraneo e tipico della bonifica. Farà ingresso nell'ambiente lagunare in prossimità di Jesolo fino a Punta Sabbioni, dalla quale raggiungere Venezia e il Lido. De Berti ha sottolineato che "per completare tutte e cinque le ciclovie mancano soltanto 86 chilometri, pari al 20% del tracciato complessivo, che contiamo di finanziare e realizzare nei prossimi anni. Alle cinque ciclovie si aggiunge la Treviso Ostiglia, completamente finanziata e in corso di realizzazione, con altri 118 chilometri che fanno parte del Green Tour".