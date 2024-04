Rubano smartphone e chiedono riscatto, arrestate due ragazze

VERONA - Due ragazze di 16 e 18 anni sono state arrestate per aver rubato il cellulare a una 16enne chiedendole poi del denaro per restituirglielo. I carabinieri di Legnago (Verona) hanno così bloccato le due giovani, residenti nella Bassa veronese, che avevano con se un iPhone 14, rubato su un autobus a un 16enne e volevano restituirglielo pretendendo in cambio 300 euro.

Le due ragazze non sono riuscite nel loro intento solo grazie all'intervento dei carabinieri di Legnago che, avuta segnalazione dello scambio, hanno organizzato un appostamento mirato che ha consentito di individuare e bloccare le ricattatrici, recuperando e restituendo lo smartphone al legittimo proprietario. Il giudice ha poi disposto per la 18enne l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.