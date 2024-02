Estrazione dentaria senza anestesia: "Solo con agopuntura e ipnosi"

VENEZIA - All'ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, è stato eseguito un intervento di estrazione dentaria senza anestesia, solo con l'ausilio dell'agopuntura e dell'ipnosi. "La paziente, residente in Veneto - spiega il dottor Criscuolo, anestesista e agopunturista - si è rivolta al nostro presidio ospedaliero in quanto necessitava di terapia endodontica per estrazione di un dente. Purtroppo la signora è portatrice di diverse patologie che ne determinano un alto rischio di effetti collaterali gravi nell'eseguire sia un'anestesia locale, che generale. Per queste motivazioni abbiamo deciso di eseguire l'estrazione del dente con l'aiuto dell'agopuntura e dell'ipnosi".

L'estrazione dentaria, dopo il posizionamento degli aghi di agopuntura in precise zone del corpo, con elettrostimolazione degli stessi, mantenuti in sede per tutta la durata dell'intervento ed a seguito del processo di ipnosi della paziente effettuato dal dott Angelo Coffa, ha permesso il raggiungimento di un'analgesia ottima e di eseguire il trattamento prefissato. I parametri vitali sono stati monitorati e si sono mantenuti stabili, durante e al termine dell'estrazione dentaria, avvenuta senza somministrazione di farmaci. Il dolore è stato ben tollerato dalla paziente anche nei giorni a seguire.