Incendio in garage, donna ricoverata in ospedale

VERONA - Una donna è stata ricoverata in ospedale a Verona per le conseguenze di un incendio divampato nel garage della sua abitazione, nel quartiere Borgo Roma. Le fiamme sono divampate all'interno di una corte nel garage di circa 30mq, utilizzato come deposito di merce varia. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti con 7 operatori. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti.