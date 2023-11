Normale appuntamento dal dentista, ma qualcosa non va: dopo gli esami la terribile diagnosi a soli 25 anni

Un normale appuntamento dal dentista ha portato un 25enne a una notizia devastante che ha cambiato il corso della sua vita. Il giovane aveva appuntamento per due estrazioni, ma il dentista ha capito che qualcosa non andava quando ha visto che la ferita in bocca non stava guarendo completamente. Al 25enne di Birmingham è stata quindi consigliata una visita in ospedale, soprattutto a causa del gonfiore.

Dopo una visita e una biopsia, la diagnosi è stata impietosa: linfoma di Burkitt, una rara e aggressiva forma di tumore del sangue. Il giovane e la sua fidanzata, che avevano da poco acquistato una casa insieme, si sono ritrovati improvvisamente di fronte a spese mediche importanti. E così un'amica di lunga data della coppia ha organizzato una campagna su GoFundMe per aiutarli a coprirle. Finora la generosità dei donatori ha permesso di raccogliere quasi 6mila sterline. La vicenda è stata riportata dal Mirror.