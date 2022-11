Colpita dal cavallo, donna ferita in modo grave

TRIESTE - Una donna, di 53 anni, è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata travolta da un cavallo in un bosco di Gabrovizza, sul Carso. Il fatto è accaduto questo pomeriggio ma non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Probabilmente il cavallo, di proprietà della stessa vittima, per cause non ancora accertate, si è imbizzarrito e, spaventatosi, avrebbe colpito la donna al capo e al torace. Il personale del 118 è stata allertato dagli operatori del Nue 112 ai quali è giunta una chiamata di soccorso. I sanitari sono dunque giunti sul posto da Opicina e da Santa Croce con una ambulanza e una automedica e hanno diagnosticato alla donna un grave trauma cranico e un trauma toracico. Dunque, è stata intubata sul posto e poi trasportata all'ospedale di Cattinara, dove è stata ricoverata. Sono stati allertati anche i carabinieri.