Il Gruppo d’Archi Veneto suona per i Ministri della Giustizia del G7

Un’altra, prestigiosa affermazione per l’orchestra Gruppo d’Archi Veneto, consolidata formazione strumentale che, in veste cameristica e sinfonica, da oltre vent’anni rappresenta una delle più serie e qualificate realtà musicali della nostra regione, grazie anche all’appassionato e competente lavoro svolto dalla sua fondatrice e direttrice artistica, Fiorella Foti. Giovedì 9 maggio l’Ensemble presieduto dall’avv. Giuseppe Boldon Zanetti ha avuto l’onore di tenere il Concerto di Gala per i Ministri della Giustizia del G7 (cioè d’Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Canada, Stati Uniti e Giappone) riuniti a Venezia, esibendosi in formazione cameristica ridotta e senza direttore, prima nel porticato, poi nella suggestiva Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale. In un crescendo di emozioni e di successo, i concerti di Vivaldi e Albinoni scelti per l’occasione dalla direttrice artistica sono stati molto apprezzati dai presenti, a iniziare dal “padrone di casa”, un commosso Ministro Nordio che alla fine ha voluto complimentarsi con gli esecutori. Il Guardasigilli si è fatto anche interprete dell’apprezzamento dei suoi colleghi Ministri, delle corrispettive delegazioni diplomatiche e delle Autorità presenti (con in testa il Sindaco di Venezia Brugnaro).

“E’ stata una serata magica - ci ha detto Fiorella Foti -, con i musicisti galvanizzati dalla prestigiosa circostanza e dal fascino della location. Nessuno di noi potrà mai dimenticare di aver accolto con le note di Vivaldi l’arrivo dei partecipanti al G7 e di tutte le altre personalità, mentre gli ultimi raggi di sole illuminavano la piazza e il campanile di San Marco. Sembrava quasi di stare all’interno di un dipinto di Canaletto o di Guardi! E poi l’emozione del concerto nella Sala dello Scrutinio, tra gli affreschi cinquecenteschi …. Un’atmosfera che ci ha spinti a dare il massimo, di suonare con il solito entusiasmo ma stavolta anche con l’orgoglio di sentirci quasi messaggeri della tradizione musicale veneziana e italiana, di fronte a blasonati rappresentanti di tante differenti culture”.

Prossimi programmi in cantiere?

"Ora la pausa estiva, poi subito al lavoro per i numerosi concerti che ci attendono nell’ultimo trimestre 2024. Anzitutto quelli della produzione Canova, in ottobre, con il Coro En Clara Vox di Possagno e il M° Pauletto. Poi in novembre, diretti dal M° Scarpis, quattro concerti finora calendarizzati per il consueto ciclo sinfonico di S.Cecilia (con main performance al Teatro Del Monaco di Treviso il 26 novembre) e subito a ruota i soliti appuntamenti natalizi, ancora con l’affezionato Coro di Possagno. Lavoreremo, come sempre, con grande gioia ma anche con l’abituale impegno serio e scrupoloso: non possiamo deludere gli ormai tanti amici che ci seguono, i nostri soci sostenitori ( a iniziare proprio dal Ministro Nordio) e l’Ente che da alcuni anni crede in noi e ci dà un aiuto non solo con convinzione, ma - vorrei dire - con affetto, cioè la BCC Prealpi SanBiagio, con la propria collaterale Associazione ETS NoixNoi. Tutte belle realtà che ci onorano della loro fiducia e che siamo felici di raggiungere attraverso il messaggio universale della musica”.