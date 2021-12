23enne muore preso a calci da un cavallo nella stalla dove lavorava

IRLANDA - Tragedia nella contea di Wexford, in Irlanda, dove un ragazzo di 23 anni è morto preso a calci da un cavallo. L’incidente è accaduto martedì: Dylan Boggan, intorno alle 13, era in stalla come ogni giorno quando un cavallo, con cui aveva a che fare da molto tempo, è impazzito. L’animale ha preso a calci il giovane in maniera così brutale da provocargli ferite che gli sono state letali.

Sul posto è giunto il fretta l’elicottero di pronto soccorso ma il rapido trasferimento in ospedale è stato inutile. Il 23enne si è spento poche ore dopo l’incidente: troppo gravi le ferite riportate. Sul corpo è stata effettuata l’auopsia. Dylan lascia i genitori, due fratelli minori e una sorella.

