Cavallo rimane bloccato nel canale

VERONA - Cavallo caduto in un canale d’acqua impossibilitato a risalire la sponda scivolosa, è stato salvato dai vigili del fuoco. È successo domenica mattina, alle 8:15, in Via Verdi a San martino Buon Albergo in provincia di Verona, quando un cacciatore si è accorto del cavallo finito nel canale Musella. I vigili del fuoco arrivati da Caldiero, sono entrati in acqua con due operatori vestiti con idrocostume e sono riusciti a tranquillizzare l’animale offrendogli una mela. Il cavallo una volta calmato si è lasciato imbragare e successivamente è stato aiutato a risalire la sponda scivolosa e piena di fango. I carabinieri hanno individuato il proprietario a cui è stato riconsegnato l’animale.