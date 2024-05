Collisione tra vettura e autocarro, un morto e un ferito

ROVIGO - Una persona è morta e una seconda è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la Sr6 'Eridania' nel territorio del comune di Stienta (Rovigo). Per cause al vaglio dei carabinieri sono entrate in collisione una Chevrolet Captiva ed un autocarro Daf. Nell'impatto è morto il conducente dell'auto mentre un passeggero è rimasto ferito e portato all'ospedale di Ferrara.