Tromba d'aria scoperchia i tetti

ROVIGO - Una tromba d'aria a Merlara (Rovigo) ha scoperchiate diverse abitazione. Ne danno notizia i Vigli del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza una serie di abitazioni colpite dal fenomeno naturale. Non sarebbero state coinvolte persone, pesanti danni per i tetti scoperchiati.

Sradicati alcuni alberi che sono caduti sulle strade, bloccandole. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 130 km orari, rovesciando anche un autoarticolato che stava transitando lungo la strada tra Melara e Ostiglia. Coinvolte anche le zone vicine dellle province di Mantova e Verona.



Nel veneziano segnalata anche una forte mareggiata che ha provocato danni ingenti alle spiagge e alle strutture di Isola Verde e Sottomarina Sud, lungo il litorale di Chioggia. Il Comune ha chiesto l'intervento del Genio Civile per le opere di contenimento da realizzare anche in quel tratto.