Fiamme in capannone, un intossicato e 200 maiali morti

ROVIGO - Un incendio divampata in un capannone ha portato alla morte di 200 suini, 100 quelli salvati, e una persona portata in ospedale per intossicazione da fumo. Il fatto è accaduto a Roverchiara (Rovigo) dove sono accorsi i Vigili del fuoco da Rovigo con due squadre che hanno domato le fiamme che hanno riguardato oltre metà della struttura, divampate da un bruciatore interno all'azienda. L'uomo rimasto intossicato è stato assistito dal personale sanitario del Suem accorso sul posto. Presente sul luogo il personale dello Spisal e la Polizia di stato.