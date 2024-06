Tragedia nel calcio: muore a 26 anni Matija Sarkic, portiere del Millwall

LONDRA - Lutto nel mondo del calcio per la prematura scomparsa di Matija Sarkic, portiere del Millwall, morto improvvisamente a soli 26 anni. La notizia è stata annunciata dal club inglese attraverso un comunicato carico di dolore: "Il Millwall Football Club è completamente devastato nell'annunciare che Matija Sarkic è morto all'età di 26 anni. Sarkic, il portiere numero uno dei 'Lions', ha collezionato 33 presenze con il club da quando è arrivato dal Wolverhampton nell'agosto 2023. Nazionale montenegrino, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo paese in numerose occasioni."

Solo dieci giorni fa, Sarkic aveva giocato nella sfida tra Montenegro e Belgio, terminata 2-0 per i belgi con gol di De Bruyne e Trossard. Sarkic era approdato al Millwall, squadra di Championship, appena un anno fa, trasferendosi dal Wolverhampton.

La comunità calcistica è in lutto per la perdita di un giovane talento che ha lasciato un segno sia a livello di club che internazionale.

