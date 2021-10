Auto ribaltata in fossato, un morto

PADOVA - Un uomo di 52 anni è morto in un incidente avvenuto oggi, poco prima delle ore 14:00 a Piove di Sacco (Padova) per il rovesciamento della sua automobile finita in un fossato dopo lo scontor con un muretto di un edficio.



I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l'uomo, del quale il medico del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.