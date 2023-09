Fuori strada con il Suv, muore il conducente

MONTANANA (PADOVA) - Una tragedia ha scosso la comunità di Montagnana, in provincia di Padova, nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 settembre, quando una fuoriuscita autonoma di un veicolo ha portato alla morte di un uomo di 51 anni, residente a Casale di Scodosia. L'incidente è avvenuto in via Belfiore ed è stato segnalato alle autorità locali poco dopo il suo verificarsi. I carabinieri di Borgo Veneto, supportati dal Norm Este, sono intervenuti sul luogo dell'incidente per indagare sulla tragedia. La vittima, al volante di una Jeep Compass, ha perso il controllo del veicolo per ragioni ancora sconosciute.

Nonostante le immediate azioni dei soccorritori, non è stato possibile salvare l'uomo. Uno dei possibili scenari che gli investigatori stanno considerando è che l'automobilista potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, che lo ha reso incapace di mantenere il controllo del suo veicolo. Questa ipotesi è al momento al centro delle indagini in corso. L'incidente ha causato danni anche a diversi segnali stradali lungo la via Belfiore, confermando la violenza dell'impatto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, insieme al personale del servizio medico 118 e ai vigili del fuoco di Este, purtroppo, l'uomo era già deceduto.