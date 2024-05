Muore dopo tre giorni di coma: aveva 26 anni

PADOVA-VERONA - Speranze finite per Valentina Renso. Oggi, 14 maggio, il cuore della donna ha smesso di battere. Sabato sera, intorno alle 20:30, Valentina era rimasta vittima di un violento incidente stradalea bordo di una BMW con due amici su via della Croce a Cervarese (Padova), quando l'auto è uscita di strada autonomamente.



Fin dai primi soccorsi, le condizioni di Valentina sono apparse disperate. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Padova, è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non ce l'ha fatta ed è deceduta oggi.

Valentina, residente a San Giovanni Lupatoto (Verona), era una grande appassionata di motori. Dei suoi due amici, uno è ancora ricoverato in prognosi riservata. Ora spetta ai carabinieri della Compagnia di Abano indagare sulle cause dell'incidente, che è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli.



La salma di Valentina è ora a disposizione della famiglia per l'organizzazione del funerale. Questo incidente si aggiunge alla tragica lista di sinistri stradali nella provincia di Padova, causando un'altra giovane vittima.