È nato Sonny il bambino dal peso record di 6.57 kg

CANADA - Una coppia canadese ha recentemente fatto notizia infrangendo il record di peso alla nascita presso il Cambridge Memorial Hospital in Ontario. La mamma, Britteney Ayres, ha dato alla luce il loro quinto figlio, Sonny, il 23 ottobre, stabilendo un nuovo record con un peso straordinario di 6.57 kg, quasi il doppio rispetto a un neonato medio che generalmente è tra i 3.26 kg e i 3.44 kg. Il 23 ottobre è diventato un giorno speciale per la famiglia Ayres quando Britteney ha partorito il loro quinto figlio tramite taglio cesareo. Sonny, un maschietto, è entrato nel mondo con un peso di oltre 6 chilogrammi e una lunghezza di 55 centimetri, diventando così il neonato più grande nato presso il Cambridge Memorial Hospital dal 2010.



Il dottor Asa Ahimbisibwe, ostetrico e ginecologo dell'ospedale, ha condiviso la sorpresa del personale medico riguardo alle dimensioni di Sonny. "Sapevamo che anche questo bambino sarebbe stato grande, ma non ci aspettavamo che sarebbe stato così grande", ha dichiarato il dottor Ahimbisibwe. Il peso alla nascita di Sonny ha superato ogni aspettativa, impressionando sia i genitori che il personale ospedaliero. Le dimensioni straordinarie di Sonny non sono del tutto inusuali per la famiglia Ayres. La madre Britteney ha raccontato che il fratellino precedente di Sonny, Lucky, è nato pesando 5.94 kg, mentre Marigold, la penultima figlia, ha pesato 5.96 kg alla nascita. La famiglia Ayres sembra quindi essere abituata alle dimensioni fuori dal comune dei propri neonati.