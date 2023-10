Una donna di 53 anni ha sposato il figlio adottivo di 22

RUSSIA - Una controversia in Russia coinvolge Aisylu Mingalim, 53 anni, e suo figlio adottivo, Daniel Chizhevskij, 22 anni, che si sono recentemente sposati. Aisylu aveva adottato Daniel a 14 anni. Le autorità russe condannano il matrimonio come incesto, revocano la custodia dei loro cinque figli adottivi e mettono in dubbio la loro capacità di prendersi cura dei bambini.



Aisylu e Daniel intendono lottare legalmente per riottenere l'affido dei figli. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti in Russia, con dibattiti sulla libertà individuale e sul rispetto delle norme sociali e legali. Il futuro della coppia rimane incerto e la loro vicenda sta facendo il giro del mondo per la sua particolarità che tocca sensibilità etiche e aspetti legali molto delicati.