Rivolta nel carcere: uccisi 4 ostaggi

RUSSIA - E' di quattro morti il bilancio della rivolta scoppiata nella colonia penale Ik-19 nella regione russa di Volgograd. Lo ha riferito il Servizio penitenziario della Russia (Fsin), secondo cui le vittime sono dipendenti del carcere.

In una nota, citata dall'agenzia di stampa Tass, l'Fsin ha precisato che nelle scorse ore "quattro criminali hanno preso in ostaggio otto dipendenti della colonia penale e quattro detenuti". Tre dipendenti del carcere sono morti subito a causa delle ferite da taglio che gli sono state inferte, mentre una quarta persona è deceduta in seguito in ospedale.

Sempre stando alla nota, durante "l'operazione speciale" eseguita per liberare gli ostaggi, sono stati "eliminati tutti e quattro i criminali".