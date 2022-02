Nuova autopompa per il distaccamento dei Volontari

VENEZIA - Nei giorni scorsi il comando dei vigili del fuoco di Venezia nell’ottica di ammodernamento del parco automezzi ha provveduto all’assegnazione al distaccamento volontario di Mirano di una più recente autopompa serbatoio, Mercedes Benz Actros.

Il distaccamento volontario di Mirano è nato nel 2006, con il progetto “Italia in 20 minuti” per assicurare alla cittadinanza un pronto intervento in meno tempo possibile. Al momento i vigili volontari che prestano servizio sono 50: tra cui 11 capi squadra e 13 autisti. Nel 2021, i vigili del fuoco del distaccamento volontari, hanno coperto 191 turni di servizio, operando almeno una volta al giorno su richiesta della sala operativa del 115, in interventi autonomi o a supporto delle squadre del comando in scenari operativi complessi.