Turista muore in mare: tragedia sotto gli occhi dei familiari

JESOLO - Un turista austriaco di 64 anni è morto ieri pomeriggio, intorno alle 16, mentre faceva il bagno sulla spiaggia di Jesolo, nei pressi della torretta di salvataggio numero 11, tra piazza Mazzini e piazza Brescia. L'uomo, che era arrivato in città da alcuni giorni per una vacanza, è stato colto da un malore subito dopo essere entrato in acqua.

Un altro turista nelle vicinanze ha notato la scena e ha prontamente portato l'uomo a riva, allertando i bagnini di salvataggio. Questi ultimi sono intervenuti immediatamente iniziando le manovre di rianimazione. Contemporaneamente, è stato lanciato l'allarme alla centrale del 118, e il personale del pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo è arrivato rapidamente sul posto.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, compreso l'uso del defibrillatore, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma, secondo le prime informazioni, è stata portata nella camera mortuaria di via Levantina. La scena è stata straziante per i familiari presenti. Come da prassi, la Guardia Costiera di Jesolo ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto.

L'uomo, secondo le prime informazioni, soffriva di patologie cardiache.