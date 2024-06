Doppia tragedia notturna: due morti in altrettanti incidenti stradali

PADOVA - Due gravi incidenti hanno segnato una tragica notte nel padovano, causando la morte di due persone in distinti episodi stradali.

Il primo incidente si è verificato in corso Argentina, lungo una delle tangenziali di Padova. P.S., un motociclista di 43 anni residente a Ponte San Nicolò, ha perso la vita. Salmaso, in sella alla sua Aprilia, si stava dirigendo verso Padova Est quando, poco dopo l'immissione con corso Stati Uniti, si è scontrato con un'Audi che lo precedeva. L'impatto si è rivelato fatale per il motociclista. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Padova.

Il secondo incidente è avvenuto a Bovolenta, in via argine sinistro Brenta alle 00:30. Un pedone è morto dopo un investimento. L'autovettura Peugeot 407 condotta da un 48enne di Chioggia per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Bovolenta ha investito un cittadino moldavo 34enne domiciliato a Piove di Sacco. Sul posto è intervenuto il personale 118 che ne ha constatato il decesso. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche degli incidenti.