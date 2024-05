Moto si scontra contro auto, muore centauro di 19 anni

VICENZA - Un giovane di 19 anni è morto a Vicenza, dopo essersi scontrato con la propria moto contro un auto. Il 19enne, secondo una prima ricostruzione, era in sella ad un'Aprilia e stava percorrendo un viale della città berica quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro un'auto. L'impatto è stato violento.

Sul posto i sanitari del Suem 118 dell'ospedale San Bortolo che hanno subito iniziato sul posto le operazioni di rianimazione del giovane motociclista, andate avanti per molto tempo. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare il decesso del giovane. Ferito il conducente dell'auto assistito dai sanitari e poi trasferito in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro.