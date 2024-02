Lei vuole troncare, lui le danneggia i tubi del gas

ALBIGNASEGO (PADOVA) - I carabinieri di Albignasego hanno arrestato in flagranza di reato di atti persecutori e danneggiamento, un 50enne che, non rassegnandosi della fine della relazione si è reso protagonista di un atto di sabotaggio alla casa della sua ex compagna. La donna, già noto alle forze dell'ordine. La donna, stanca delle continue condotte vessatorie da parte del suo ex marito, aveva visto, nella notte, l'uomo che era fermo sotto casa e per questo ha chiamato il 112. I militari sono giunti quando l'uomo si era già allontanato, ma hanno notato il danneggiamento della tubazione del gas dell'abitazione. Dopo aver messo in sicurezza la tubazione del gas con l'ausilio dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno fermato a poca distanza dalla casa l'indagato arrestandolo e portandolo nel carcere di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.