Incendio in salumificio: oggi chiuse scuole in due frazioni

VERONA - Scuole chiuse nella giornata di oggi ad Arbizzano e Parona, le due frazioni dei Comuni di Negrar e Verona interessate dalla ricaduta dei fumi dell'incendio al salumificio 'Coati' di venerdì scorso. Come segnalato dall'Ulss 9 di Verona, le ultime analisi Arpav effettuate ieri mattina hanno rilevato elevate concentrazioni di polveri sottili, legate all'immissione di inquinanti in atmosfera e a condizioni metereologiche stabili. Il Comune di Verona invita i cittadini a non stazionare in maniera continuativa e a sospendere le attività all'aperto nel raggio di almeno 1,5 chilometri dallo stabilimento, dove permangono un paio di focolai attivi. Le scuole di Parona e di Arbizzano resteranno quindi chiuse, vista l'impossibilità di attuare all'interno delle aule un ricambio di aria naturale.