Incendio salumificio: complicate le operazioni di spegnimento

VERONA - Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio al Salumificio Coati ad Arbizzano di Negrar (Verona), divampato nel pomeriggio di giovedì. Le squadre al lavoro presenti oggi con 32 pompieri e numerosi automezzi antincendio sono al lavoro per spegnere tre focolai ancora presenti in punti diversi della struttura. Focolai di difficile spegnimento e raggiungimento in quanto posti sotto lamiere e detriti con il rischio di crollo delle parti circostanti. Gli specialisti vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre hanno messo in sicurezza l'impianto di ammoniaca dello stabilimento. Nel pomeriggio di ieri in azione anche l'elicottero Drago 148 del reparto volo di Venezia che ha eseguito una serie di lanci sui focolai meno raggiungibili da terra. Gli specialisti Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) hanno effettuato dei rilievi video anche con le termocamere per individuare altri eventuali focolai oltre quelli noti posti sotto le macerie.