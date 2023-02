Incendio in abitazione, salvata una donna bloccata tra le fiamme

VERONA - Una donna, rimasta bloccata all'interno della sua abitazione a Villa Bartolomea (Verona) colpita da un incendio, è stata salvata dai Vigili del fuoco. L'allarme è scattato a mezzanotte. I pompieri sono arrivati da Legnago e da Verona, e sono entrati nell'abitazione portando in salvo la donna che aveva trovato riparo dalle fiamme rifugiandosi nel bagno. E' stata quindi affidata alle cure dei sanitari del Suem 118, con un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno donato il rogo, che aveva interessato alcuni locali dell'immobile, e messo in sicurezza l'intero stabile. A causa dei danni provocati dall'incendio si è reso necessario dichiarare la villetta inagibile. Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause del rogo.