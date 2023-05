Morto nell'incendio, col fratello gestiva il bar del paese

VERONA - Gestivano il bar centrale di Isola della Scala (Verona) i due fratelli Viani, il primo Amedeo, morto nell'incendio dell'appartamento sopra al locale, il secondo, Paolo, rimasto intossicato dal fumo. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Paolo Viani , è ricoverato all'ospedale di Villafranca di Verona, ma non è in pericolo di vita. Il bar,, che si trova al piano terra dello stabile, non è stato toccato dall'incendio. L'albergo di famiglia, invece, era chiuso da anni, ancora prima della pandemia. La vittima aveva da tempo problemi di mobilità; per questo l'anziano potrebbe non essere riuscito a mettersi in salvo. Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco, intervenuti con i Carabinieri di Bovolone (Verona). Anche i locali del bar sono stati posti sotto sequestro. (ANSA)

