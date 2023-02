Incendio al salumificio, Ulss: ''Allarme rientrato''

VERONA - L'Ulss 9 Scaligera ha confermato che le ultime analisi Arpav effettuate oggi nella zona del Solumificio Coati, distrutto da un incendio giovedì scorso ad Arbizzano di Negrar (Verona), hanno rilevato una situazione notevolmente migliorata, data la forte riduzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze oggetto di analisi a seguito della quasi totale risoluzione dell'incendio. Una nota del Comune di Verona evidenzia che "la situazione non è tale da rendere necessario un ulteriore prolungamento delle disposizioni adottate in precedenza. Pertanto l'ordinanza comunale, in scadenza alle 24 di oggi, non verrà rinnovata. Domani le scuole riapriranno regolarmente a Parona e nel comune di Negrar, dove erano rimasti chiusi gli istituti nelle frazioni di Arbizzano e Santa Maria. Il Comune scaligero raccomanda solo, da parte di chi sosta o transita all'aperto nelle immediate vicinanze del sitocolpito dal rogo, l'utilizzo di mascherine ffp2.