Un morto e un ferito nell'incendio di un appartamento

VERONA - Un uomo è morto e il fratello che viveva con lui è rimasto gravemente ferito in un incendio divampato nella notte in un appartamento a Isola della Scala (Verona). Quando sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco uno dei due fratelli era già morto; l'altro è stato ricoverato in ospedale a Verona, dove versa in gravi condizioni.

L'incendio ha interessato l'appartamento sovrastante un bar di Isola della Scala, un esercizio storico che è gestito da due fratelli, il primo dei quali è deceduto. A riferirlo è l'amministrazione comunale della cittadina veronese, via Facebook, sottolineando che le cause del rogo sono da definire. (ANSA)