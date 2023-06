Incendio a Parigi, crolla una scuola dopo l'esplosione: Persone sotto le macerie, 8 feriti, 4 gravi

Parigi si è svegliata questa mattina con l'orrore di un'enorme tragedia, un incendio che ha devastato un palazzo situato nel cuore della città e ospitante la rinomata scuola di musica americana, la Paris American Accademy. La facciata del palazzo è crollata sotto le fiamme, lasciando diverse persone intrappolate sotto le macerie.



Le prime informazioni provenienti dalla rete televisiva Bfm riportano almeno otto feriti, di cui quattro in condizioni gravi. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha immediatamente raggiunto il luogo dell'incidente per supervisionare personalmente le operazioni di spegnimento delle fiamme e di soccorso dei feriti.



Secondo una primissima ricostruzione delle autorità francesi, l'incendio potrebbe essere stato causato da una fuga di gas. Tuttavia, al momento, non è ancora possibile confermare con certezza le cause esatte dell'esplosione e dell'incendio che ha sconvolto la capitale francese.



La Paris American Accademy è un'istituzione di grande prestigio e riconoscimento nel panorama musicale internazionale. Fondata con l'obiettivo di promuovere l'arte e la cultura americana nella capitale francese, la scuola è frequentata da talentuosi studenti provenienti da tutto il mondo.



L'incendio ha provocato uno choc profondo non solo tra la comunità degli studenti e dei docenti dell'accademia, ma anche nell'intera città di Parigi. L'immagine del palazzo in fiamme e del crollo della sua facciata ha lasciato sgomenti i testimoni oculari e ha suscitato un'ondata di solidarietà e preoccupazione.



Le squadre di soccorso sono al lavoro incessantemente per mettere in sicurezza l'area e salvare le persone intrappolate tra le macerie. L'obiettivo principale è quello di assicurare la massima assistenza medica ai feriti e di garantire la sicurezza di tutti coloro che sono stati coinvolti in questa drammatica situazione.



Nel frattempo, le autorità locali e gli esperti investigano per determinare le cause precise dell'incendio e per stabilire se eventuali responsabilità siano da attribuire a problemi strutturali o a eventi accidentali. Saranno necessarie approfondite indagini per gettare luce su questa terribile tragedia che ha colpito la Paris American Accademy e l'intera comunità di Parigi.