Non lo fanno entrare al concerto di Laura Pausini, spara 17 colpi di pistola

PARIGI - Attimi di paura durante il concerto di Laura Pausini all’Accor Hotel Arena di Parigi nella serata di lunedì 12 febbraio. Un uomo, privo di biglietto e invito, ha tentato di forzare l'ingresso, dando inizio a una situazione di grande tensione. Dopo essere stato respinto dalla sicurezza, secondo quanto riportato da Le Parisien, si è recato verso l'uscita di emergenza e ha aperto il fuoco con una pistola, sparando ben 17 colpi contro la porta a vetri.



Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito grazie alla pronta reazione delle forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente per calmare l'aggressore e disarmarlo. Secondo quanto riferito dai testimoni l'uomo sembrava essere in uno stato di evidente alterazione mentale. Il concerto, che aveva registrato il sold out con oltre 170.000 spettatori, è stato svolto in un clima di apprensione, ma nonostante l'accaduto, il pubblico ha potuto godersi lo spettacolo in sicurezza.

Foto da Facebook